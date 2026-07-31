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Φωτιά τώρα στο Κομπότι Άρτας - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και δύο αεροσκάφη.

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Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού
Update: 15:53

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου, σε αγροτοδασική έκταση στην Κομπότι Άρτας. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 50 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.

Μήνυμα 112 για εκκένωση

Στις 14:50 εκδόθηκε μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο Κομπότι με κατεύθυνση το Γήπεδο των Σελλάδων.

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