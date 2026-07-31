Δύσκολες ώρες στο Χαϊδάρι: «Μάχη» να μην μπει σε σπίτια η φωτιά - Ετοιμότητα εκκένωσης στο «Δαφνί»

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Σοβαρή φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) σε δασική έκταση στο Ποικίλου Όρος, η οποία απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές στο Χαϊδάρι.

Αυτήν την ώρα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, κάτοικοι και εθελοντές πραγματοποιούν μια τιτάνια προσπάθεια προκειμένου να μην «περάσει» το πύρινο μέτωπο μέσα στα σπίτια.

Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν να δημιουργήσουν μια «ασπίδα» απέναντι στην πυρκαγιά στο ύψος της οδού Κομνηνών και Νικηφόρου Φωκά, ώστε να μην προχωρήσουν οι φλόγες. Την ίδια στιγμή, πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούν μέσα στο δάσος.

Αιγάλεω: Φωτιά στην Περιφερειακή.



Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή.



📹 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/y4fDPLDzwO — Flash.gr (@flashgrofficial) July 31, 2026

Στην περιοχή επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, με τους κατοίκους γεμάτους αγωνία να παρακολουθούν την εξέλιξη του πύρινου μετώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές προκειμένου να προχωρήσουν σε εκκένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί.

@flashgrofficial Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο Χαϊδάρι. Ορατός ο καπνός από το λεκανοπέδιο της Αθήνας. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr - Flash.gr

Θετική εξέλιξη είναι η εξασθένηση των ισχυρών ανέμων που έπνεαν μέχρι το μεσημέρι.

Μήνυμα από 112 ήχησε νωρίτερα, καλώντας τους κατοίκους της Αφαίας Χαϊδαρίου και του Άνω Δάσους Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Στο σημείο έχουν σπεύσει 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για τον συντονισμό τους. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ο καπνός από τη φωτιά στο Ποικίλο Όρος είναι ορατή στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου της Αθήνας.

flash.gr/Γιάννης Κέμμος

flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καλώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Οι κυκλοφοριακές εκτροπές που ισχύουν είναι οι εξής:

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γ. Παπανδρέου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.

Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Σχιστό.

Οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενδέχεται να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη του πύρινου μετώπου.

Οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και, εφόσον χρειαστεί, να ακολουθούν άμεσα τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.