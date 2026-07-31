Στις φλόγες η Βοιωτία: Ηχεί συνεχώς το 112 - Εκκενώνονται 4 περιοχές

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Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η Βοιωτία καθώς δύο μεγάλες φωτιές που έχουν εκδηλωθεί, έχουν σημάνει συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, γύρω στις 07:45 το πρωί μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ξηρονομή του δήμου Θηβαίων Θίσβης.

Για την πυρκαγιά εστάλη και μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους της περιοχής από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Λίγο αργότερα ήχησε ξανά το 112, με το οποίο γίνεται έκκληση σε όλους όσοι βρίσκονται στην Ξηρονομή να απομακρυνθούν προς Ελλοπία.

Στις 09:45 εστάλη νέο μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε όλους όσοι βρίσκονται στην Αλυκή και στον Άγιο Νικόλαο να απομακρυνθούν προς Δομβραίνα.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν την επιχείρηση των εναερίων μέσων ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Μεγάλη φωτιά και στο Καλαμάκι Θήβας

Γύρω στις 09:00 το πρωί έγινε γνωστό πως ξέσπασε πυρκαγιά και στο Καλαμάκι Θήβας.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκαν: 1 Πυροσβεστικό πλοίο από το λιμένα του Πειραιά και 1 ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR από το λιμένα της Πάτρας προκειμένου να μεταβούν άμεσα πλησίον της ακτογραμμής στον Άγιο Βασίλειο.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Στις 09:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρελι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Βασίλειος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Καπαρέλλι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.