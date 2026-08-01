Φωτιά στην Αργολίδα: Τραυματίστηκε σοβαρά εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ - Τον καταπλάκωσε καμένο δένδρο

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Φίχτια Αργολίδας, όπου εργαζόμενος συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη φωτιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Το ατύχημα συνέβη ενώ τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούσαν στην περιοχή για την αποκατάσταση των εκτεταμένων βλαβών που άφησε πίσω της η φωτιά.

Σύμφωνα με τις Αργολικές Ειδήσεις, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας μεγάλος κορμός δέντρου, ο οποίος είχε καεί και αποδυναμωθεί από την πυρκαγιά, υποχώρησε ξαφνικά και καταπλάκωσε τον εργαζόμενο, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι συνάδελφοί του, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής. Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Άργους, όπου νοσηλεύεται.

Η περιοχή των Φιχτίων συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν από τα πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονταν υπό ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, προχωρώντας στην αντικατάσταση καμένων στύλων και κατεστραμμένων καλωδίων, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.

Τα ακριβή αίτια του εργατικού ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.