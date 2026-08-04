ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε αυτές τις 13 περιοχές της Αττικής θα γίνουν την Τρίτη 4 Αυγούστου
Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 13 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι της Αττική που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:
- Χαϊδάρι
- Περιστέρι
- Αθήνα
- Καλλιθέα
- Ν.Σμύρνη
- Πειραιάς
- Κορωπί
- Σαρωνικός
- Χολαργός
- Μέγαρα
- Π.Φάληρο
- Ηλιούπολη
- Άλιμος
Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος
Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.
- Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
- Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.
- Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.
- Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
- Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.
Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.