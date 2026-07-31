Φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ με εισαγγελική εντολή

Στη σύλληψη στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας για τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει και κατακαίει για τρίτο 24ωρο το νότιο Ρέθυμνο.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από σχετική εισαγγελική εντολή, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στην Εισαγγελία Ρεθύμνου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατά τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα ευρήματα της έρευνας που διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής συγκλίνουν στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν τις έρευνες για τη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.