Οι ώρες και τα κανάλια των φιλικών αγώνων για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

«Άτυπη» πρεμιέρα για τη σεζόν 2026/27 κάνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, υπό τις οδηγίες νέων τεχνικών.

Οι πράσινοι του Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκονται στην Ολλανδία και ξεκινούν τις -ανεπίσημες- υποχρεώσεις τους με μια φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Χέλμοντ. Ο αγώνας ξεκινάει στις 18:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΪ.

Μια ώρα νωρίτερα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει την Μπέβερεν, στο πρώτο ματς της μετά-Λουτέσκου εποχή υπό τις οδηγίες του Λίσι. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 και το ματς θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το OPEN Hybrid.