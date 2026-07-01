Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Αθλητικές Μεταδόσεις

Οι ώρες και τα κανάλια των φιλικών αγώνων για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Η σεζόν αρχίζει -ανεπίσημα- για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που δίνουν τα πρώτα τους φιλικά - Πού θα δείτε τους αγώνες.

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«Άτυπη» πρεμιέρα για τη σεζόν 2026/27 κάνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, υπό τις οδηγίες νέων τεχνικών. 

Οι πράσινοι του Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκονται στην Ολλανδία και ξεκινούν τις -ανεπίσημες- υποχρεώσεις τους με μια φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Χέλμοντ. Ο αγώνας ξεκινάει στις 18:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΪ.

Μια ώρα νωρίτερα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει την Μπέβερεν, στο πρώτο ματς της μετά-Λουτέσκου εποχή υπό τις οδηγίες του Λίσι. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 και το ματς θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το OPEN Hybrid.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Αθλητικές Μεταδόσεις

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