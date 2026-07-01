Παναθηναϊκός: Στα «πράσινα» ο Σέχου - Το who is who του ταλαντούχου μέσου

Την όγδοη μεταγραφή του για το φετινό καλοκαίρι ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αϊντόν Σέχου από τη Χαλ.

Ο 19χρονος Αλβανός μέσος, που αγωνίζεται κυρίως ως «8» αλλά μπορεί να καλύψει και τη θέση του «10», υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με προοπτική επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο. Οι «πράσινοι» επενδύουν σε έναν ποδοσφαιριστή που θεωρείται από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της γενιάς του στην Αλβανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος της μεταγραφής αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ, ενώ το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον νεαρό χαφ να παραχωρείται δανεικός, προκειμένου να αποκτήσει χρόνο συμμετοχής και εμπειρίες σε επίπεδο ανδρών.

Το προφίλ του Σέχου

Ο Άιντον Σέχου γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2006 και σε μικρή ηλικία μετακόμισε στην Αγγλία, όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του εξέλιξη. Στα 14 του εντάχθηκε στις ακαδημίες της Σάουθεντ, ενώ το 2024 μεταπήδησε στη Χαλ, αγωνιζόμενος στα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Παράλληλα, αποτελεί διεθνή με την Κ21 της Αλβανίας, μετρώντας ήδη 10 συμμετοχές και ένα γκολ, γεγονός που επιβεβαιώνει την παρουσία του σταθερά στις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας.

Στην έως τώρα πορεία του έχει αγωνιστεί αποκλειστικά στην Αγγλία, ενώ πέρασε και από τη Σκάρμπορο, όπου κατέγραψε τέσσερις συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Με την απόκτησή του, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη στρατηγική επένδυσης σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική εξέλιξης, ενισχύοντας τόσο το παρόν όσο και το μέλλον του ρόστερ.