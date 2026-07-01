Βοτανικός: Οι νέες εντυπωσιακές εικόνες από το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό συνεχίζονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με στόχο η εγκατάσταση να παραδοθεί στο «τριφύλλι» τον Μάιο του 2027. Αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, οι «πράσινοι» αναμένεται να δώσουν εκεί τα πρώτα τους επίσημα παιχνίδια τη σεζόν 2027-28.

Όσο το έργο προχωρά, έρχονται στο φως όλο και περισσότερες λεπτομέρειες για τη μορφή που θα έχει το νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του «τριφυλλιού».

Στο πλαίσιο webinar που διοργάνωσε την Τρίτη (30/6) το περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, με αντικείμενο την αρχιτεκτονική και τις κατασκευές, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο παρουσίασε για πρώτη φορά νέες, ρεαλιστικές απεικονίσεις του γηπέδου.

Οι εικόνες αποτυπώνουν τον σύγχρονο σχεδιασμό της νέας έδρας του Παναθηναϊκού, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Ελλάδα.

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