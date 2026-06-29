Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Βαλβέρδε πρώτος βοηθός του Λίσι στον ΠΑΟΚ

Ο Μοϊσές Ουρτάδο Πέρεθ είναι ένας εκ των συνεργατών που επέλεξε ο Αλέσιο Λίσι στον πάγκο του ΠΑΟΚ, με τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή να είναι γνωστός στην Ελλάδα από το «πέρασμα» του στον Ολυμπιακό.

Το καλοκαίρι του 2010 ο Ερνέστο Βαλβέρδε τον επέλεξε για λογαριασμό της ομάδας του Πειραιά. Τη σεζόν 2010-11 ο Μόισες Ουρτάδο κατέγραψε 18 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα, χωρίς να πετύχει γκολ ή να μοιράσει ασίστ. Παρόλο που είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο, οι δρόμοι των δύο πλευρών «χωρίστηκαν» τον πρώτο χρόνο, με τον Ισπανό να επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου συνέχισε την καριέρα του με τη φανέλα της Γρανάδα.

Μάλιστα κατά την διάρκεια της σύντομης «θητείας» του είχε αντιμετωπίσει δύο φορές τον «Δικέφαλο του Βορρά» σε Καραϊσκάκης και Τούμπα.