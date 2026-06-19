ΠΑΟΚ: Αποχαιρετά τον Ράζβαν Λουτσέσκου με συγκινητικό βίντεο

Ο ΠΑΟΚ είπε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο «αντίο» στον Ραζβάν Λουτσέσκου, τον άνθρωπο που επανέφερε την ομάδα στην κορυφή της Ελλάδας.

Ο Λουτσέσκου κάθισε στον «ασπρόμαυρο πάγκο συνολικά επτά χρόνια, σε δυο θητείες. Γύρισε στη Θεσσαλονίκη το 2021 για τη δεύτερη παρουσία του, η οποία κατέληξε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος της σεζόν 2023-24. Είχε προηγηθεί η πρώτη του διετία (2017-19) πριν μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Χιλάλ, κατά την οποία οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση ενός Κυπέλλου Ελλάδας και, την αμέσως επόμενη χρονιά, στην κατάκτηση του αήττητου πρωταθλήματος και του νταμπλ. Ενώ, οδήγησε τον ΠΑΟΚ δυο φορές στα προημιτελικά του Conference League.

Τα νούμερα του «ρέκορντμαν» Λουτσέσκου

Σε ότι έχει να κάνει με τα στατιστικά, αποτελεί τον απόλυτο ρέκορντμαν του συλλόγου, έχει καθίσει στον πάγκο του «Δικεφάλου» σε 362 αναμετρήσεις με απολογισμό 215 νίκες, 70 ισοπαλίες και 77 ήττες, αφήνοντας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας τον Άγγελο Αναστασιάδη των 213 συμμετοχών. Οι δυο τους, μάλιστα, είναι οι μοναδικοί τεχνικοί που έχουν συμπληρώσει 7 αγωνιστικές περιόδους στον «ασπρόμαυρο» πάγκο.

Το βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ