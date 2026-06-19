ΠΑΟΚ: Επισημοποιήθηκε το διαζύγιο με τον Ραζβάν Λουτσέσκου

Οριστικά παρελθόν από τον πάγκο του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να επισημοποιεί το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών έπειτα από μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και σημαντικές διακρίσεις.

Η αποχώρηση του Ρουμάνου τεχνικού έρχεται στο πλαίσιο των αλλαγών που είχαν προαναγγελθεί μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου, με τον σύλλογο να ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του.

Ο Λουτσέσκου αφήνει τον ΠΑΟΚ ως ο πιο επιτυχημένος προπονητής της σύγχρονης εποχής του συλλόγου. Σε δύο διαφορετικές θητείες, συνολικής διάρκειας επτά σεζόν, συνέδεσε το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες στιγμές του Δικεφάλου του Βορρά.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον 57χρονο προπονητή για τη συμβολή του στις επιτυχίες του συλλόγου, υπογραμμίζοντας ότι η κοινή πορεία χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίο σεβασμό, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες στην ιστορία της ομάδας.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη ημέρα και στην αναζήτηση του διαδόχου του. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο Μαρίνο Πούσιτς συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία και να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στη νέα εποχή.