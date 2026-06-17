ΠΑΟΚ: Το προφίλ των Ντιναμό Κιέβου και Κλουζ

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ αρχίζει! Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμαθε τους πιθανούς του αντιπάλους για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην Νιόν.

Η κληρωτίδα έφερε στον δρόμο των «ασπρόμαυρων» τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου - Κλουζ, δύο ομάδες με εμπειρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Tο προφίλ της Ντιναμό Κιέβου

Η Ντιναμό Κιέβου είναι παραδοσιακή δύναμη του ουκρανικού ποδοσφαίρου, η οποία έχει εμπλακεί σε σενάρια απόκτησης του Τόμας Κεντζιόρα, ενώ η Κλουζ κατετάγη 2η στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας και μόνο εύκολος αντίπαλος δεν θα είναι για τους Θεσσαλονικείς.

Πρόκειται για τον πιο επιτυχημένο ποδοσφαιρικό σύλλογο της Ουκρανίας. Ιδρύθηκε το 1927 και μαζί με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ μετρά 17 πρωταθλήματα. Έχει κατακτήσει ακόμα 13 Κύπελλα Οκυρανίας.



Σε ό,τι αφορά στις ευρωπαϊκές της διακρίσεις, έχει κατακτήσει 2 Κύπελλα Κυπελλούχων (1975, 1986) και ένα Super Cup (1975).



Εάν οι Ουκρανοί περάσουν την Κλουζ, τότε θα τεθούν αντιμέτωποι για δεύτερη φορά με τον ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» το 1976 είχαν υποδεχτεί για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών τη Ντιναμό του Βαλερί Λομπανόφσκι και είχαν ηττηθεί 2-0. Στον πάγκο του «Δικεφάλου» ήταν τότε ο Μπράνισλαβ Στάνκοβιτς. Στη ρεβάνς στο Ολιμπίνσκι ο ΠΑΟΚ γνώρισε βαριά ήττα (4-0) και αποκλείστηκε.

Την περσινή χρονιά η Ντιναμό κατετάγη 4η στο πρωτάθλημα. Μετά τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου ο Ιγκόρ Κόστιουκ βρίσκεται στο τιμόνι της. Το ρόστερ της είναι νεανικό και οι ποδοσφαιριστές με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία οι Μάτβι Πονομαρένκο (20χρονος επιθετικός), Βολοντιμίρ Μπράζκο (24χρονος μέσος), Τάρας Μιχάβκο (21 ετών κεντρικός αμυντικός), Μίκολα Σαπαρένκο (27χρονος μέσος).

Ποια είναι Ουνιβερσιτατέα Κλουζ

Η δευτεραθλήτρια Ρουμανίας, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ είναι η δεύτερη πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Και αν ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέμενε στο τιμόνι, τότε θα μιλούσαμε για έναν αντίπαλο που θα γνώριζε πάρα πολύ καλά. Ιδρύθηκε το 1919, έχει περάσει οικονομικές κρίσεις και υποβιβασμούς, αλλά η χρονιά που ολοκληρώθηκε ήταν επιτυχημένη.



Η έδρα της, η Κλουζ Αρένα είναι χωρητικότητας 30.000 θέσεων και μία από τις πιο σύγχρονες του ρουμανικού ποδοσφαίρου. Η CFR Κλουζ είναι η έτερη ομάδα της πόλης με την οποία και υπάρχει αντιπαλότητα.



Στον πάγκο της Κλουζ βρίσκεται ο Ιταλός, Κριστιάνο Μπεργκόντι. Είναι 61 ετών και την περσινή σεζόν οδήγησε την ομάδα του στη 2η θέση πίσω από την Κραϊόβα. Έχει ξεκινήσει ήδη προετοιμασία και ποντάρει πολλά στον Βόσνιο επιθετικό, Γιόβο Λούκιτς. Από πλευράς τίτλων η Κλουζ έχει κατακτήσει ένα Κύπελλο πριν από 61 χρόνια. Φυσικά, μετρά και έξι ανόδους από τη β' κατηγορία.