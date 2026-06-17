Το ξέφρενο γλέντι του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Stoiximan GBL

Ο Ολυμπιακός έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σπουδαιότερη σεζόν της σύγχρονης ιστορίας του, κατακτώντας τόσο την EuroLeague όσο και το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 3-2 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL και πρόσθεσαν ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή τους, ολοκληρώνοντας μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα και τους πανηγυρισμούς στο παρκέ, η αποστολή της ομάδας μετέφερε το πάρτι εκτός γηπέδων. Παίκτες, προπονητικό επιτελείο και άνθρωποι της ΚΑΕ βρέθηκαν σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου, για να γιορτάσουν την κατάκτηση του νταμπλ.

Το κλίμα ήταν αποθεωτικό, με τραγούδια, χορό και χαμόγελα να κυριαρχούν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, σε μια γιορτή που είχε ξεκάθαρα «ερυθρόλευκο» χρώμα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε στιγμιότυπα από το ξέφρενο γλέντι, καταγράφοντας τις όμορφες στιγμές των πρωταθλητών μετά το φινάλε μιας ονειρικής χρονιάς.