Ο Τσάκος «βάφτισε» πλοία προς τιμήν Ολυμπιακού και Νιου Γιορκ Νικς

Μια ξεχωριστή κίνηση αποφάσισε να κάνει ο Νίκος Τσάκος, θέλοντας να τιμήσει τις μεγάλες αθλητικές επιτυχίες που πανηγύρισε φέτος ως φίλαθλος του Ολυμπιακού και των Νιου Γιορκ Νικς.

Ο γνωστός εφοπλιστής είδε τις δύο αγαπημένες του ομάδες να φτάνουν στην κορυφή, με τον Ολυμπιακό να κατακτά την EuroLeague και το ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ οι Νιου Γιορκ Νικς στέφθηκαν πρωταθλητές στο NBA.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε πως δύο νέα δεξαμενόπλοια τύπου VLCC που βρίσκονται υπό ναυπήγηση θα πάρουν ονόματα εμπνευσμένα από τις συγκεκριμένες επιτυχίες.

Το πρώτο θα ονομαστεί «Euroleague 26», ως φόρος τιμής στην ευρωπαϊκή διάκριση των «ερυθρολεύκων», ενώ το δεύτερο θα φέρει το όνομα «NY Knicks», τιμώντας την ομάδα της Νέας Υόρκης για την κατάκτηση του τίτλου στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος στο περιθώριο εκδήλωσης στη Ναυτική Λέσχη Πειραιά, όπου μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.