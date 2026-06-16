Κόρι Τζόζεφ: To «ερωτηματικό» για τη παραμονή του στο λιμάνι και οι προτάσεις από Άρη και Μπεσίκτας

Ο Κόρι Τζόζεφ, έχει δημιουργήσει μία αισιοδοξία στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, καθώς ήταν ο «ακρογωνιαίος λίθος» τόσο στη κατάκτηση της Euroleague, όσο και σε εκείνη του πρωταθλήματος.

Ο 34χρονος έμπειρος γκαρντ, αφού δεν κατάφερε ποτέ να αγωνιστεί στη Μονακό λόγω των οικονομικών της προβλημάτων και δεν επιθυμούσε να παίξει σε εκείνη τη φάση στην Stoiximan GBL και στο EuroCup με τον Άρη, τελικά κατέληξε στον Ολυμπιακό.

Στο «λιμάνι» ήρθε ως 4ος point guard και ως η άμεση λύση των Πειραιωτών, αφού έβλεπαν ότι οι Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις, δε μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα όσο ήθελε ο προπονητής της. Εν τέλει εδραιώθηκε πίσω από τον Τόμας Γουόκαπ και με το πάθος του και την εμπειρία του, έγινε πολύ πολύτιμος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Το θέμα για την επόμενη σεζόν, είναι ότι ήδη ο Ολυμπιακός πάει να χτίσει κάτι εντυπωσιακό στη θέση του άσου, με την τριάδα να είναι Μοντέρο, Μακιντάιρ και Γουόκαπ, γεμίζοντας αμφιβολίες στον Αμερικανό για το αν θα βρίσκεται καν στη δωδεκάδα. Παράλληλα ο Άρης, ο οποίος ήθελε τον 34χρονο Καναδό γκαρντ και μεσούσης της σεζόν, έχει εκφράσει τη θέλησή του να μιλήσει μαζί του, ενώ σε αντίστοιχη κίνηση προχώρησε και η Μπεσίκτας, η οποία είναι αρκετά πιθανό να αγωνιστεί στη Euroleague και όχι στο EuroCup προσφέροντάς του έναν επιπλέον λόγο συνεργασίας.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι δε θα γίνει τίποτα τώρα(όλοι είναι σε διακοπές) και κυρίως δε θα γίνει χωρίς συζήτηση πρώτα με τη διοίκηση και μετά με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.