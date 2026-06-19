Μιλουτίνοφ: Επιτυχημένο το χειρουργίο στο μετατάρσιο για τον Σέρβο

Ο «γίγαντας» του Ολυμπιακού, πέρα από τις διακοπές, έχει να περάσει και την περίοδο της αποκατάστασης.

Ο Σέρβος υποβλήθηκε σε εγχείρηση «ρουτίνας» στο μετατάρσιο, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και σύμφωνα με τη ΚΑΕ, θα λάβει σήμερα το απόγευμα το εξιτήριό του, για να μπει στη διαδικασία αποθεραπείας και έπειτα σε αυτή των διακοπών, καθώς έρχεται δύσκολη και απαιτητική σεζόν.

Η συγκεκριμένη επέμβαση δεν επηρεάζει σε τίποτα την κατάσταση του Μιλουτίνοφ, ο οποίος θα ξεκουραστεί σε συνδυασμό με τη θεραπεία του και θα είναι έτοιμος σε σύντομο χρονικό διάστημα.