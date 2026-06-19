Παναθηναϊκός: Προσφέρει διετές συμβόλαιο αξίας 6 εκατ. ευρώ στον Ντε Φράι

Ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι με στόχο την «θωράκιση» της άμυνάς του.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μία εξαιρετική πρόταση στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για δύο χρόνια.

Το συμβόλαιό του με την Ίντερ ολοκληρώνεται και οι Ιταλοί αναφέρουν πως μία από τις πιο σημαντικές προτάσεις που έχει δεχθεί μέχρι στιγμής είναι από τον Παναθηναϊκό.

Ποιος είναι ο Ντε Φράι

Ο Ντε Φράι είναι 79 φορές διεθνής με τους «Οράνιε» και έχει προτάσεις από αρκετές ομάδες του εξωτερικού. Έχει ύψος 1,89μ. και πρόκειται για έναν κεντρικό αμυντικό από το υψηλότατο επίπεδο. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν θα ανανεώσει με τους πρωταθλητές Ιταλίας ή θα ψάξει για ένα τελευταίο μακροχρόνιο συμβόλαιο με καλύτερες αποδοχές.

Με την Ίντερ έχει αγωνιστεί σε 296 παιχνίδια, με απολογισμό 13 τέρματα και 8 ασίστ. Στην εξαετία του στο Μιλάνο έχει κατακτήσει 9 συνολικά τρόπαια, μεταξύ των οποίων τρεις Serie A, ισάριθμα Κύπελλα Ιταλίας και Σούπερ Καπ. Με την Φέγενορντ είχε 154 παρουσίες, 6 γκολ και 4 ασίστ και με την Λάτσιο 118 αγώνες, 10 γκολ και 5 ασίστ.