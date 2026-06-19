Ολυμπιακός: Τέλος ο Γιώργος Τανούλης

Ο Ολυμπιακός έλυσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Τανούλη, ξεκινώντας έτσι το «ξεσκαρτάρισμα» ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Τανούλης «μετακόμισε» στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2023 υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο μετά από αγορά περί των 150.000 ευρώ από τον Προμηθέα, όμως μετά από δανεισμούς και τραυματισμούς δεν κατάφερε να βρει χώρο στο ροστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Τανούλη και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.»

