Πρώτος και καλύτερος ο Καραλής στο Κατάρ: Δεύτερη νίκη σε Diamond League με 5.92μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στο Diamond League της Ντόχα, αποδεικνύοντας την εξαιρετική κατάσταση την οποία βρίσκεται και κατέκτησε την δεύτερη νίκη σε αγώνα Diamond League στην καριέρα του.



Όλα αυτά μέσα σε τρία 24ωρα μετά τη νίκη του στην Οστράβα.

Με άλμα στα ο 5.92μ, το οποίο πέρασε με την δεύτερη φορά εξασφάλισε τη νίκη σε έναν αγώνα που ήταν το φαβορί, ειδικά απουσιά των Μόντο Ντουπλάντις και Κέρτις Μάρσαλ.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη νίκη του Έλληνα άλτη στη σειρά αγώνων είχε έρθει στη Λοζάνη τον Αύγουστο του 2025.

Τα άλματα του Καραλή

Ο Καραλής δοκίμασε στα 6.02μ αλλά έκανε άκυρες τις δύο πρώτες προσπάθειες, ενώ οι Νίλσεν και Γκούτορμσεν δεν τα κατάφεραν στις τρείς διαθέσιμες προσπάθειές τους. Ο Καραλής, έχοντας εξασφαλίσει τη νίκη, δοκίμασε την τελευταία του προσπάθεια στο 6.07μ για να καταρρίψει και το ρεκόρ μίτινγκ που ανήκει στον Ντουπλάντις και είναι 6.02μ.