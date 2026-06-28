Τρίτος στο Παρίσι με 5.83μ. ο Καραλής, στρέφει το βλέμμα στο Fly Athens

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε τις σταθερές εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν, κατακτώντας την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού με καλύτερο άλμα στα 5.83 μέτρα. Ο Έλληνας πρωταθλητής έμεινε πίσω μόνο από τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις και τον Γάλλο Μπατίστ Τιερί, χωρίς όμως να καταφέρει να πετύχει το πολυπόθητο άλμα πάνω από τα έξι μέτρα.

Ο Καραλής μπήκε στον αγώνα από τα 5.63μ., τα οποία πέρασε με χαρακτηριστική άνεση στην πρώτη προσπάθεια, ενώ άφησε τα 5.73μ. και επέστρεψε στα 5.83μ., ξεπερνώντας και αυτό το ύψος με την πρώτη.

Στη συνέχεια δοκίμασε μία φορά στα 5.93μ. και επέλεξε να μεταφέρει τις δύο εναπομείνασες προσπάθειές του στα 6.03μ., κυνηγώντας ένα μεγάλο άλμα που θα τον διατηρούσε στη μάχη της κορυφής. Ωστόσο, δεν κατάφερε να υπερβεί τον πήχη και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση με επίδοση 5.83μ.

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος πέρασε με την πρώτη τα 6.03μ., επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο αγώνισμα. Δεύτερος ήταν ο Μπατίστ Τιερί, που σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ με άλμα στα 5.93μ. μπροστά στο κοινό της πατρίδας του.

Επόμενος μεγάλος στόχος για τον Καραλή είναι το Fly Athens, που θα διεξαχθεί στις 5 Ιουλίου μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο, εκεί όπου θα επιδιώξει να επιστρέψει στα άλματα πάνω από τα έξι μέτρα.

