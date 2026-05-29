Εμμανουήλ Καραλής: Για 20η φορά ξεπέρασε τα 6μ στην Λεμεσό - Αποθέωση από το κοινό

Ο Εμμανουήλ Καραλής συμμετείχε στο διεθνές μίτινγκ της Λεμεσού και απέδειξε για ακόμα μια φορά πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Ξεκίνησε τις προσπάθειές του με άλμα στα 5.65μ, ύψος το οποίο πέρασε με τη δεύτερη, καθώς την πρώτη φορά ακούμπησε και έριξε τον πήχη. Στη συνέχεια, ανέβασε τον πήχη στα 5.85μ. και δεν δυσκολεύτηκε να περάσει το συγκεκριμένο ύψος, ενώ παράλληλα, σημείωσε νέο ρεκόρ μίτινγκ!

Ο Έλληνας επικοντιστής έπειτα, αποφάσισε να πάει για τα 6 μέτρα. Φυσικά, ούτε εκεί δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα και πέρασε με την πρώτη το ύψος, κάτι που πανηγύρισε μετά την προσγείωσή του. Αποφάσισε μετά, να πάει και για πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου κι έτσι, έθεσε τον πήχη στα 6.15μ, αφού το δικό του ρεκόρ είναι στα 6.08μ.

Έκανε δυο αποτυχημένες προσπάθειες, ωστόσο απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού, αλλά και την αποθέωση από όσους βρέθηκαν στο Τσίρειο Στάδιο. Ήταν ο 18ος αγώνας του Καραλή στον οποίο ξεπέρασε τα έξι μέτρα και η 20ή φορά στην καριέρα του που περνάει πάνω από αυτό το ύψος.

Πηγή: Athletiko.gr