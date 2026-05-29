Μίλτος Τεντόγλου: Νέο ρεκόρ στα 8.49μ και κορυφαία επίδοση στη Λεμεσό - Δείτε το άλμα του

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέγραψε νέο ρεκόρ στο ΕΚΟ Cyprus International Athletics Meeting στο Τσίρειο στάδιο της Λεμεσού, με άλμα στα 8.49μ.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης ξεκίνησε πολύ δυνατά την παρουσία του στην Κύπρο με άλματα στα οκτώ μέτρα χωρίς να πατάει στην βαλβίδα. Οι οδηγίες του προπονητή,Γιώργου Πομάσκι έφεραν «πτήσεις» στα 8.29μ στην τέταρτη προσπάθεια, 8.19μ στην πέμπτη και το σπουδαίο 8.49μ στην έκτη και τελευταία.

BREAKING: Miltos Tentoglou 🇬🇷 jumps 8.49m (-0.9) for a new World Lead!! 👏



Στον συγκεκριμένο αγώνα δεύτερος ήταν ο Γερμανός Κέβιν Μπρούτσα με ατομικό ρεκόρ 7.95μ, ενώ τρίτος ήταν ο Βέλγος Γιάνι Σάμπσον με ατομικό ρεκόρ 7.91μ.

Μέσα σε λίγες ημέρες «έσπασε» δυο ρεκόρ

Ο Τεντόγλου βελτίωσε το 8.46μ από το Diamond League της Σιαμέν λίγες μέρες νωρίτερα και παραμένει στο Νο1 του κόσμου για το 2026. Έτσι, αφήνει πίσω του τον Γκέρσον Μπαλντέ με το 8.46μ στον κλειστό και δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση για τη συνέχεια της σεζόν.

Το 8.49μ αποτελεί την 6η καλύτερη επίδοση της καριέρας του και η καλύτερή του μετά το ατομικό ρεκόρ των 8.65μ στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης το 2024.

Όλα τα άλματα στο μίτινγκ της Λεμεσού

«Η φετινή χρονιά θα είναι η καλύτερή μου

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ανέφερε: «Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και φάνηκε από τον πρώτο μου αγώνα κιόλας, στην Κεφαλονιά. Μετά το απέδειξα στην Κίνα ότι μπορώ να κάνω καλά άλματα, το έκανα εδώ και πιστεύω θα κάνω μεγάλα άλματα και την επόμενη εβδομάδα στη Ρώμη στο Diamond League. Η προηγούμενη χρονιά δεν ήταν καλή αλλά φέτος πιστεύω θα είναι η καλύτερη μου».

Ενώ στις «κόντρα με τον Εμμανουήλ Καραλή σχετικά με τις επιδόσεις τους: «Βάζουμε σε κάθε αγώνα στοιχήματα ποιος θα κάνει πιο πολύ, έχουμε ένα δικό μας τρόπο να το υπολογίζουμε. Τώρα ο Καραλής πρέπει να κάνει σήμερα πάνω από το 5.95μ για να με νικήσει, αν κάνει τα 6.00μ μπράβο του», δήλωσε χαρακτηριστικά.