Χάμες: Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έτρεχε με 200χλμ./ώρα και τιμωρήθηκε με τσουχτερό πρόστιμο

Ο Χάμες Ροντρίγκες, μεγάλο όνομα που πέρασε και από τη χώρα μας για τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την ομάδα του MLS, Μινεσότα Γιουνάιτεντ, περιέγραψε λεπτομερώς σε ένα ντοκιμαντέρ του Netflix που δημοσιεύτηκε στις 21 Μαΐου, ένα απίστευτο περιστατικό από την περίοδο του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός είχε βρεθεί στο επίκεντρο το 2016, όταν οδηγούσε στους δρόμους της Μαδρίτης με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χλμ./ώρα, σε αυτοκινητόδρομο που το όριο ταχύτητας ήταν 90χλμ./ώρα προκαλώντας αστυνομική καταδίωξη μέχρι τις εγκαταστάσεις της Ρεάλ.

Το πρόστιμο

Λίγες εβδομάδες αργότερα, επιβλήθηκε στον Χάμες Ροντρίγκες πρόστιμο ύψους 10.400 ευρώ, το ανώτατο που προβλέπεται στην Ισπανία για σοβαρή παράβαση ανυπακοής προς τις αστυνομικές αρχές. Σε αυτό προστίθετο και πιθανή ποινική δίωξη για υπερβολική ταχύτητα, μια πράξη που στην Ισπανία μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση διπλώματος και ακόμη και ποινή φυλάκισης όταν τα όρια ξεπερνιούνται σημαντικά

Ο ίδιος είπε στο ντοκιμαντέρ:

«Ψέματα, πήγαινα με 180. Όταν έφτανα στο προπονητικό τους είδα και είπα “όχι…” και έγινα viral για τέσσερις συνεχόμενες μέρες στα αποδυτήρια».