Ολυμπιακός: Ενδιαφέρον για τον Γκίντο Ροντρίγκες, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο

Ο Ολυμπιακός μετά από μία σεζόν που δεν κατέκτησε κάποιο τίτλο(πέρα από το Σούπερ Καπ), έχει ήδη να κοιτάζει ονόματα για το καλοκαίρι για να κάνει σωστή προετοιμασία και να προκριθεί εύκολα στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Με όσα αποκαλύπτει με ανάρτησή του στο «Χ» ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, στο στόχαστρο τους είναι ο Γκίντο Ροντρίγκες, που αγωνίζεται ως «6ρι» στη Βαλένθια και στο βιογραφικό του έχει και τη Γουέστ Χαμ, αλλά είναι και πρωταθλητής κόσμου με την εθνική Αργεντινής το 2022.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με πλούσιο βιογραφικό και σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως ανασταλτικός μέσος. Ο Ροντρίγκες είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, μετρώντας 30 συμμετοχές και ένα τέρμα με την «αλμπισελέστε».

🚨 #Valencia Olympiakos and Villarreal are interested in Valencia’s 32‑year‑old Argentine midfielder Guido Rodríguez.



💰 Contract runs until 2026, market value €5M, but high wages make a move difficult. pic.twitter.com/K6JXfveMFj — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 31, 2026

Το γεγονός πως σε λίγες μέρες θα είναι ελεύθερος στην αγορά, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Εκτός από τον Ολυμπιακό, τόσο η Βαλένθια, που επιθυμεί να τον κρατήσει στο δυναμικό της, όσο και η Βιγιαρεάλ διεκδικούν την υπογραφή του. Ωστόσο, η περίπτωσή του θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη καθώς οι οικονομικές αξιώσεις του ποδοσφαιριστή παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.