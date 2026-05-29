Ολυμπιακός: «Άκυρο» στην Παραναένσε για τον Ροντινέι

Ο Ολυμπιακός έβαλε «φρένο» στην Ατλέτικο Παραναένσε που θέλει να αποκτήσει τον Ροντινέι, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την χώρα του 34χρονου.

«Άκυρο» του Ολυμπιακού στην Παραναένσε

Η ομάδα από τη Βραζιλία έχει δείξει ουσιαστικό ενδιαφέρον για την απόκτησή του, προσφέροντας 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η ομάδα έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την πλευρά του παίκτη, αλλά το deal με τους «ερυθρόλευκους» δεν τεσφόρησε.

MELOU ❌ Athletico não chega a acordo com o Olympiacos pelo lateral-direito Rodinei; veja detalhes



➡️ https://t.co/lBTLZ1nT23

📷 Divulgação/Olympiacos — ge Athletico (@ge_furacao) May 29, 2026

Τα «θέλω» του Μεντιλίμπαρ σχετικά με τον Ροντινέι

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει δείξει πως θέλει τον Ροντινέι και τη νεα σεζόν στο «λιμάνι» και η διοίκηση πράττει αντίστοιχα, για έναν παίκτη που όπως είδαμε και φέτος μπορεί να αγωνιστεί και στην επιθετική γραμμή πέρα από τη θέση του δεξιού μπακ.