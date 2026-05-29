Ολυμπιακός: «Άκυρο» στην Παραναένσε για τον Ροντινέι
Οι Βραζιλιάνοι αναφέρουν πως οι «ερυθρόλευκοι» απέρριψαν την πρόταση της Παραναένσε για τον Ροντινέι.
Ο Ολυμπιακός έβαλε «φρένο» στην Ατλέτικο Παραναένσε που θέλει να αποκτήσει τον Ροντινέι, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την χώρα του 34χρονου.
Η ομάδα από τη Βραζιλία έχει δείξει ουσιαστικό ενδιαφέρον για την απόκτησή του, προσφέροντας 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η ομάδα έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την πλευρά του παίκτη, αλλά το deal με τους «ερυθρόλευκους» δεν τεσφόρησε.
Τα «θέλω» του Μεντιλίμπαρ σχετικά με τον Ροντινέι
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει δείξει πως θέλει τον Ροντινέι και τη νεα σεζόν στο «λιμάνι» και η διοίκηση πράττει αντίστοιχα, για έναν παίκτη που όπως είδαμε και φέτος μπορεί να αγωνιστεί και στην επιθετική γραμμή πέρα από τη θέση του δεξιού μπακ.