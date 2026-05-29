ΠΑΟΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Europa League

Ο ΠΑΟΚ πλέον γνωρίζει τους πιθανούς του αντιπάλους στον 2ο προκιρματικό γύρο του Europa League, μετά την κατάκτηση του κυπριακού Κυπέλλου από την Πάφο.

Η Η Πάφος επικράτησε 2-0 του Απόλλωνα Λεμεσού και παράλληλα μπήκε στους ισχυρούς και «έστειλε στους ανίσχυρους τη Σέριφ Τίρασπολ.

Άρα, οι Μολδαβοί ή όποια ομάδα που θα τους νικήσει στον πρώτο προκριματικό θα είναι μεταξύ των υποψηφίων αντιπάλων του «Δικεφάλου».

Στο γκουπ των «ισχυρών» ανήκει και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία κατέκτησε επίσης το Κύπελλο στο Ισραήλ απέναντι στην πρωταθλήτρια Χαποέλ Μπερ Σεβά.

Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Την Παρασκευή (29/05)ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του, στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Αναλυτικά αυτοί είναι οι:

Μπεσίκτας (Τουρκία)

Τβέντε (Ολλανδία)

Τρόμσο (Νορβηγία)

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)

Χάμαρμπι (Σουηδία)

Ο νικητής του ζευγαριού της Χάιντουκ Σπλιτ

Ο νικητής του ζευγαριού της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο νικητής του ζευγαριού της Ντιναμό Κιέβου

Ο νικητής του ζευγαριού της Σέριφ Τίρασπολ