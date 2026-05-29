ΠΑΟΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Europa League
Η Πάφος κατέκτησε το Κυπέλλο Κύπρου και έτσι ξεκαθάρισε το τοπίο αναφορικά με τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League.
Η Η Πάφος επικράτησε 2-0 του Απόλλωνα Λεμεσού και παράλληλα μπήκε στους ισχυρούς και «έστειλε στους ανίσχυρους τη Σέριφ Τίρασπολ.
Άρα, οι Μολδαβοί ή όποια ομάδα που θα τους νικήσει στον πρώτο προκριματικό θα είναι μεταξύ των υποψηφίων αντιπάλων του «Δικεφάλου».
Στο γκουπ των «ισχυρών» ανήκει και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία κατέκτησε επίσης το Κύπελλο στο Ισραήλ απέναντι στην πρωταθλήτρια Χαποέλ Μπερ Σεβά.
Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ
Την Παρασκευή (29/05)ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του, στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Αναλυτικά αυτοί είναι οι:
Μπεσίκτας (Τουρκία)
Τβέντε (Ολλανδία)
Τρόμσο (Νορβηγία)
Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)
Χάμαρμπι (Σουηδία)
Ο νικητής του ζευγαριού της Χάιντουκ Σπλιτ
Ο νικητής του ζευγαριού της ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Ο νικητής του ζευγαριού της Ντιναμό Κιέβου
Ο νικητής του ζευγαριού της Σέριφ Τίρασπολ