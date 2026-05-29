«Καρφιά» Μπαλντίνι για Γιοβάνοβιτς: «Με εκπλήσσει ότι στη χώρα όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία...»

Η Εθνική Ελλάδας θα αγωνιστεί κόντρα στις Ιταλία και Σουηδία, σε φιλικά προετοιμασίας, τον προσεχή Ιούνιο.

Πρώτο πιαχνίδι είναι εκτός έδρας με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα υποδεχτεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο.

Η «Σκουάντρα Ατζούρα» ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι θα παραταχτούν με την U21, διότι η ομάδα των Ελπίδων εκείνες τις ημέρες έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η απάντηση Μπαλντίνι

Ο προπονητής της, Σίλβιο Μπαλντίνι, μίλησε σχετικά με τη φιλοσοφία που υπάρχει με την νέα γενιά ποδοσφαιριστών και παράλληλα τόνισε ότι είανι αρκετά ικανοί να αναταποκριθούν. Ενώ, δεν «πέταξε» το καρφί του: «Μόνο ο Ντοναρούμα επικοινώνησε μαζί μου, λέγοντας ότι ήταν διαθέσιμος, και δεν πίστευα ότι ήταν αλήθεια. Το μήνυμα είναι σαφές: το ιταλικό ποδόσφαιρο θέλει να δει αλλαγή, και τι περισσότερο θα μπορούσε να γίνει... Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι τα παιδιά θα τα πάνε πολύ καλά. Έχουμε δει με την Under-21 ότι η ομάδα είναι συνεκτική και έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Επιπλέον, υπάρχει η προσθήκη δύο σπουδαίων παικτών όπως ο Ντοναρούμα και ο Πίο Εσπόζιτο.

Και σημπήρωσε: «Αν τους έχω καλέσει, σημαίνει ότι είμαι πεπεισμένος πως με ελευθερία και χωρίς πίεση μπορούν να κερδίσουν αυτά τα δύο παιχνίδια. Τους ξέρω και γνωρίζω ότι έχουν τεράστια τεχνική ποιότητα», ανέφερε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου όταν ρωτήθηκε για τις επιλογές της αποστολής της εθνικής Ιταλίας».

Η απάντηση στα λόγια του ομοσπονδιακού μας προπονητή, Ιβάν Γοβάνοβιτς: «Στον προπονητή της Ελλάδας δεν απαντώ, μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του. Ήταν η άποψή του. Με εκπλήσσει ότι στη χώρα όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία, την Ελλάδα, ανησυχούν για το τι κάνουν οι άλλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.