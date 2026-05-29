FIFA: Νέοι κανονισμοί σε VAR και κίτρινες κάρτες ενόψει Μουντιάλ 2026

Η FIFA ανακοίνωσε νέους κανονισμούς, οι οποίοι θα εφαρμοστούν αρχής γενομένης από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού ξεκινάει στις από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις σε τρεις χώρες της Βορείου Αμερικής: Καναδάς, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου παρουσίασε τις νέες αλλαγές σε όλες τις χώρες που θα συμμετέχουν αλλά και σε αυτές που δεν θα πάρουν μέρος.

Σχετική ενημέρωση έγινε και στην Ελλάδα, μέσω του Ρομπέρτο Αλόνσο, μέλος της ΚΕΔ. Στόχος της FIFA είναι η εξέλιξη ενός αγώνα, με μεγαλύτερη αμεσότητα και ταχύτητα.

Οι αλλαγές στους κανονισμούς

Διαχείριση χρόνου στις πλάγιες επαναφορές και τα ελεύθερα λακτίσματα από τέρμα: Θα εφαρμόζεται χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων για τις πλάγιες επαναφορές και τα ελεύθερα λακτίσματα από τέρμα. Η υπέρβαση αυτού του χρόνου θα οδηγεί σε απώλεια της κατοχής.

Αρχηγός και διαιτητές: Επαναβεβαιώνεται ότι μόνο ο αρχηγός μπορεί να πλησιάζει τον διαιτητή για να ζητήσει εξηγήσεις· οι υπόλοιποι παίκτες μπορεί να τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα αν περικυκλώσουν τον διαιτητή.

Το νέο πρωτόκολλο του VAR