Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League - «Έδειξε» νικητή

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στον μεγάλο τελικό του Champions League, το Σαββάτου (30/5, 19:00), στη Βουδαπέστη.

Στη πρωτεύουσσα της Ουγγαρίας βρέθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με την οικογένειά του, ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ποδοσφαίρου.

Η πρόβλεψη του Αντετοκούνμπο

Ο παίκτης των Μπακς έκανε τη δική του πρόβλεψη και «βλέπει» επικράτηση της Άρσεναλ με 2-1 κόντρα στους Παριζιάνους.