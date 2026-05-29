Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League - «Έδειξε» νικητή
Ο σούπερ σταρ των Μιλιγούοκι Μπάκς βρέθηκε στην Βουδαπέστη ενόψει του τελικού του Champions League και έκανε τη δική του πρόβλεψη.
Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στον μεγάλο τελικό του Champions League, το Σαββάτου (30/5, 19:00), στη Βουδαπέστη.
Στη πρωτεύουσσα της Ουγγαρίας βρέθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με την οικογένειά του, ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ποδοσφαίρου.
Η πρόβλεψη του Αντετοκούνμπο
Ο παίκτης των Μπακς έκανε τη δική του πρόβλεψη και «βλέπει» επικράτηση της Άρσεναλ με 2-1 κόντρα στους Παριζιάνους.