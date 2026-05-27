Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε πως έγινε πλούσιος: «Έχω βγάλει 120 εκατ. σε μια χρονιά»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μια μίνι συνέντευξη στο γνωστό κανάλι στο Instagram theschoolofhardknockz και αποκάλυψε πολλά πράγματα για την καριέρα του, το παρελθόν του, ενώ παράλληλα έδωσε και μια συμβουλή στους νέους.

Ο «Greek Freak» αρχικά ανέφερε πως ήταν μόλις 20 ετών όταν έγινε εκατομμυριούχος, ενώ όταν ρωτήθηκε για τα περισσότερα χρήματα που έχει βγάλει σε μια χρονιά, αυτός απάντησε ότι αυτά ήταν 120 εκατομμύρια δολάρια.

Ο γνωστός content cretor που του έκανε την συνέντευξη τον ρώτησε αν ήταν ποτέ... μπατίρης, με τον Αντετοκούνμπο να απαντάει γελώντας «ναι όλη μου τη ζωή. Πουλούσα πράγματα στον δρόμο , ξέρω τι είναι να ξεκινάς από το μηδέν». Επίσης όταν του ζητήθηκε να δώσει μια συμβουλή στους νέους, ο διεθνής σταρ απάντησε: «διασφάλισε ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλο γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου», ενώ τόνισε πως «το 60% των αθλητών έξι χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους, πτωχεύουν γιατί επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και τα αυτοκίνητα. Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις, ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις».

Ο στάρ του NBA παραδέχτηκε πως δεν έχει πετύχει ακόμα τους στόχους του, αποκάλυψε πως θα γίνει δισεκατομμυριούχος και ανέφερε τον τρόπο. «Τα χρήματά σου διπλασιάζονται κάθε επτά χρόνια. Αν τα επενδύσω στην αγορά ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ» είπε.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν βγαίνει στο γήπεδο λέει στον εαυτό του: «Δεν νιώθω πόνο, μπορώ να τα καταφέρω είμαι ένας σκληρός καρ@@@ς», ενώ πριν το τέλος της συνέντευξης αποκάλυψε μια κουβέντα που είχε με τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ: «Του είπα "δώσε μου μια πρόκληση" και μου απάντησε "Γιάννη σε προκαλώ να γίνεις MVP. Τότε εγώ κουβαλούσα ένα μπουκάλι νερό και στο καπάκι έγραφα MVP και το κοίταζα κάθε μέρα. Και την επόμενη χρονιά έγινα MVP και μετά κέρδισα ξανά τον ίδιο τίτλο. Μίλα για τα πράγματα και όταν το μυαλό σου τα ακούσει κάνει ό,τι χρειάζεται για να πετύχεις τον στόχο σου»