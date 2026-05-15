Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο «Greek Freak» σε ρόλο προπονητή με τον γιό του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως ξεκίνησε... πρόωρα να μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του στο μπάσκετ, καθώς όπως φαίνεται σε ένα πολύ όμορφο βίντεο που κοινοποίησε στο Instagram, μαθαίνει ήδη στον γιό του τα πρώτα μυστικά της καλαθοσφαίρισης.

Συγκεκριμένα ο «Greek Freak» φαίνεται να δίνει συμβουλές στον γιο του σχετικά με το πως να κρατάει και να εκτελεί σωστά δίποντα και τρίποντα, δείχνοντάς του την σωστή τεχνική. Μάλιστα φαίνεται να του λέει πως δεν τον νοιάζει αν βάλει την μπάλα στο καλάθι, αλλά δίνει βάση μόνο στην τεχνική του πως να ρίχνει. Ο μικρός φαίνεται να το διασκεδάζει και να ακούει με προσοχή τα λόγια του πατέρα του.