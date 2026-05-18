Αντετοκούνμπο για τον Akyla: «Ο δικός μου νικητής»

Ο Akylas εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2026, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει 220 βαθμούς και να κατακτήσει τη 10η θέση στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής του, αρκετοί Έλληνες celebrities και αθλητές εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους προς τον καλλιτέχνη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει μέσα από ανάρτησή του στα social media.

Ο σούπερ σταρ του NBA δημοσίευσε μία φωτογραφία από τη στιγμή που ο Akylas ερμήνευε το τραγούδι «Ferto» στη σκηνή της Eurovision και τη συνόδευσε με τη φράση: «My winner», δηλαδή «Ο δικός μου νικητής».

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια μέσα σε λίγα λεπτά, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη στήριξη του Έλληνα άσου προς την ελληνική συμμετοχή.