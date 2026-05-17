Όταν η Dara χόρευε το «Bangaranga» με την Ελένη Φουρέιρα και έριξαν το ίντερνετ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από νυχτερινή εμφάνιση που έκανε η φετινή νικήτρια της Eurovision, Dara, στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται η Ελένη Φουρέιρα.

Η 27χρονη Βουλγάρα ερμηνεύτρια ανέβηκε στη σκηνή στο πλαίσιο της προώθησης της συμμετοχής της και τραγούδησε την επιτυχία «Bangaranga» που της χάρισε τελικά το πολυπόθητο τρόπαιο στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Η κορυφαία συνάντηση έγινε πριν από περίπου δυο εβδομάδες με το κοινό να είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδες με την Dara να αποκομίζει ένα πολύ θερμό χειροκρότημα.

Ποια είναι η Dara;

Η Dara, κατά κόσμον Νταρίνα Γιότοβα, γεννήθηκε στη Βάρνα, τη γνωστή παραθαλάσσια πόλη της Μαύρης Θάλασσας, όπου και αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών. Ξεκίνησε να τραγουδά παραδοσιακή βουλγαρική φολκλόρ μουσική από την ηλικία των επτά ετών, προτού στραφεί αργότερα στη σύγχρονη ποπ μουσική.

Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο X Factor Bulgaria το 2015. Το ντεμπούτο single της, K'vo ne chu («Τι δεν άκουσες»), που κυκλοφόρησε το 2016, την εκτόξευσε αμέσως στην κορυφή των μουσικών charts.

Η πορεία της από τότε χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες διακρίσεις, sold out συναυλίες και μια τεράστια βάση θαυμαστών, ενώ τα τραγούδια και τα βίντεό της συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές. Το 2018 αναδείχθηκε Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνιδα στα BG Radio Music Awards.

Τρία χρόνια αργότερα έγινε η νεότερη coach στην ιστορία του The Voice of Bulgaria, ενώ το 2024 συμμετείχε στο Dancing Stars. Επιπλέον, πέρυσι επιλέχθηκε να ανοίξει τη συναυλία του Robbie Williams στη Σόφια.

Όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει για εκείνη να εκπροσωπεί τη Βουλγαρία στη Eurovision απάντησε: «Σημαίνει πάρα πολλά, γιατί εμείς οι Βούλγαροι αξίζουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη πλατφόρμα για τους καλλιτέχνες, τους τραγουδοποιούς και συνολικά για όλη τη δημιουργική μας κοινότητα. Και η Eurovision είναι ακριβώς μια τέτοια πλατφόρμα».

Η Βουλγαρία επέστρεψε φέτος στη Eurovision έπειτα από απουσία από το 2022, όταν είχε αποσυρθεί για οικονομικούς λόγους. Η χώρα συμμετείχε για πρώτη φορά στον διαγωνισμό το 2005.