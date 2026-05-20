Πώς συνδέονται Γιάννης Αντετοκούνμπο και Έρλινγκ Χάλαντ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία στον χώρο των μεγάλων brands, συμμετέχοντας στη νέα καμπάνια της Breitling για τη σειρά πολυτελών ρολογιών της εταιρείας.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς εμφανίζεται δίπλα στον Έρλινγκ Χάλαντ και τον ηθοποιό Όστιν Μπάτλερ, με την καμπάνια «Feel the Detail» να εστιάζει σε εντυπωσιακά κοντινά πλάνα των τριών ambassadors να φορούν και να παρουσιάζουν τα ρολόγια της εταιρείας.

The Breitling squad: actor Austin Butler, pro football player Erling Haaland, and pro basketball player Giannis Antetokounmpo introduce the new Chronomat.

Each ambassador spotlights a distinct refinement: Austin the new fully integrated and adjustable bracelet, Erling the… pic.twitter.com/bqSXQCFUwY — Breitling (@Breitling) May 19, 2026

Η σχέση του Αντετοκούνμπο με τον Χάαλαντ ξεπερνά το επαγγελματικό επίπεδο, καθώς οι δύο αθλητές διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις και έχουν ανταλλάξει δώρα στο παρελθόν, δείχνοντας αμοιβαία εκτίμηση.

Όπως αναφέρει η Breitling, η νέα καμπάνια συνεχίζει την παράδοση της εταιρείας να συνεργάζεται με κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας. Στο παρελθόν, η εταιρεία έχει συνεργαστεί με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ενώ πρόσφατα ενέταξε στο δυναμικό της και τον quarterback των Φιλαδέλφια Ίγκλς, Τζέιλεν Χερτς.