Κάιλ Κούζμα: Δείπνο με τα αδέρφια Αντεντοκούνμπο και τον Καραλή - Η ανάρτησή του
Νυχτερινή έξοδος για τα αδέρφια Αντεντοκούνμπο και τον συμπαίκτη τους, Κάιλ Κούζμα. Στην «μπασκετική» παρέα βρέθηκε και ο Εμμανουήλ Καραλής.
Με αφορμή την επίσκεψή του στη χώρα μας, ο Κάιλ Κούζμα πέρα από το ΣΕΦ, απόλαυσε νυχτερινή έξοδο στην Αθήνα.
Ο Αμερικανός παίκτης των Μιλιγουόκι Μπακς δείπνησε παρέα με τους συμπαίκτες και φίλους του Γιάννη και Θανάση Αντεντοκούνμπο. Στην παρέα βρέθηκε και ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής.
Ο Κάιλ Κούζμα σε ανάρτηση του έγραψε: «Ευγνώμων για τους αληθινούς φίλους που σε εμπνέουν και σε ωθούν να προχωράς σε κάθε πτυχή της ζωής!!! Υπέροχες ελληνικές βραδιές».
Όπως καταλαβαίνετε ο Αμερικάνος «καλοπερνάει» στη χώρα μας και πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει στη πατρίδα του, για να ξεκινήσει τις απαιτητικές καλοκαιρινές προπονήσεις ενόψει της νέας σεζόν.