Κάιλ Κούζμα: Δείπνο με τα αδέρφια Αντεντοκούνμπο και τον Καραλή - Η ανάρτησή του

Με αφορμή την επίσκεψή του στη χώρα μας, ο Κάιλ Κούζμα πέρα από το ΣΕΦ, απόλαυσε νυχτερινή έξοδο στην Αθήνα.

Ο Αμερικανός παίκτης των Μιλιγουόκι Μπακς δείπνησε παρέα με τους συμπαίκτες και φίλους του Γιάννη και Θανάση Αντεντοκούνμπο. Στην παρέα βρέθηκε και ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Κάιλ Κούζμα σε ανάρτηση του έγραψε: «Ευγνώμων για τους αληθινούς φίλους που σε εμπνέουν και σε ωθούν να προχωράς σε κάθε πτυχή της ζωής!!! Υπέροχες ελληνικές βραδιές».

Όπως καταλαβαίνετε ο Αμερικάνος «καλοπερνάει» στη χώρα μας και πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει στη πατρίδα του, για να ξεκινήσει τις απαιτητικές καλοκαιρινές προπονήσεις ενόψει της νέας σεζόν.