«Τρελαμένος» ο NBAer Κάιλ Κούζμα με το ΣΕΦ: «Σίγουρα θα έρθω να παίξω μπάσκετ εδώ»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα τη Μονακό στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Game 2 των playoff της EuroLeague.

Ο Κάιλ Κούζμα βρέθηκε στο ΣΕΦ και δήλωσε εντυπωσιασμένος με την «καυτή» ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε.

Ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς αναδημοσίευσε ένα βίντεο μέσω του προσωπικού του λογαριασμού και η λεζάντα που το συνόδευε ίσως... να ενθουσιάζει τους φίλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ. «Σίγουρα θα έρθω να παίξω μπάσκετ κάπου (εκεί) όταν έρθει η ώρα», ήταν τα λόγια του ή... η προαναγγελία του.

