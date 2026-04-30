Ολυμπιακός - Μονακό 94-64: Κυρίαρχος πάει στο Πριγκιπάτο για να «κλειδώσει» το Final-4 (2-0)

Απόλυτος κυρίαρχος, ο Ολυμπιακός επικράτησε εμφατικά της Μονακό στο ΣΕΦ με 94-64, έκανε το 2-0 στη σειρά και πλέον ταξιδεύει στο Μονακό για το τρίτο παιχνίδι, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Κορυφαίος ο Βεζένκοφ με 21 πόντους.

Το ματς

Ο ρυθμός ξέφυγε από νωρίς στην πρώτη περίοδο στο ΣΕΦ, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν στόχο κυρίως πίσω από τα 6,75. Μπροστάρης για τον Ολυμπιακό ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, που σημείωσε 13 πόντους, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και ταχύτητας. Με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, ο Ολυμπιακός έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 28-23. Νωρίς στο ματς, η Μονακό δέχθηκε σημαντικό πλήγμα, καθώς ο Τάις τραυματίστηκε στο χέρι και αποχώρησε για τα αποδυτήρια.\

Στη δεύτερη περίοδο ο ρυθμός έπεσε στα πρώτα λεπτά, όμως ο Ολυμπιακός ανέβασε ξανά στροφές. Με την είσοδο του Νταχόλ στο παρκέ, το ΣΕΦ πήρε φωτιά, ενώ ο Φουρνιέ εκτελούσε από τα 6,75. Το ημίχρονο βρήκε τον Ολυμπιακό μπροστά με 59-31, έχοντας ουσιαστικά κλειδώσει τη δεύτερη νίκη στη σειρά και κάνοντας το 2-0. Ενώ λίγο πριν το φινάλε αποβλήθηκε ο Μάικ Τζέιμς.

Στην έναρξη του δευτέρου μέρους ο Ολυμπιακός έριξε το τέμπο και η Μονακό το εκμεταλλεύτηκε όσο μπορούσε ρίχνοντας όσο μπορούσε την διαφορά αλλά το ματς ουσιαστικά είχε κριθεί με τον MVP Σάσα Βεζένκοφ να έχει φτάσει ήδη τους 21 πόντους σε 15 αγωνιστικά λεπτά. 13-23 υπέρ των Μονεγάσκων το επιμέρους σκορ της 3ης περιόδου αλλά αυτό δεν άλλαξε τίποτα. Ο Ολυμπιακός μπήκε στην 4η περίοδο με προβάδισμα 18 πόντων.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με πολλές αλλαγές στο τελευταίο δεκάλεπτο, το οποίο είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα, και πήρε το ματς με 94-64.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-54, 94-64

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10, Νιλικίνα, Τζόζεφ 5, Ντόρσεϊ 2, Φουρνιέ 16, Παπανικολάου 6, ΜακΚίσικ 11, Βεζένκοφ 21, Πίτερς 7, Μιλουτίνοφ 4, Χολ 7, Τζόουνς 5.

Μονακό (Μαρκοϊσβίλι): Τζέιμς 8, Στραζέλ 10, Οκόμπο 9, Ντιαλό 10, Μπεγκαρίν 2, Τάρπεϊ 2, Μπλόσομγκεϊμ 9, Τάις, Χέις 11, Νέντοβιτς.