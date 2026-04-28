Ολυμπιακός: Ο Νίκος Οικονομόπουλος βρέθηκε στο ΣΕΦ και έκανε μια συμβολική κίνηση

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πρώτο ματς του ζευγαριού για τα playoffs της EuroLeague.

Εκεί βρίσκεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα, που ποτέ δεν έχει κρύψει πως υποστηρίζει από μικρό παιδί. Ενδιαφέρον είχε μάλιστα μια κίνηση που έκανε ο διάσημος τραγουδιστής όταν είδε την κάμερα να τον τραβάει. Συγκεκριμένα ο λαϊκός καλλιτέχνης έδειξε τα τέσσερά του δάχτυλα, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει και φέτος της EuroLeague και θα κάνει τέσσερις τις ευρωπαϊκές του κούπες.

Μάλιστα το ΣΕΦ ήταν γεμάτο με κόκκινες μπλούζες στα καθίσματα οι οποίες έγραφαν πάνω «All the Way» επομένως ο Οικονομόπουλος έδειξε το κλίμα που ήδη επικρατεί στις τάξεις των Πειραιωτών.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος / screenshot