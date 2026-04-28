Η ώρα και το κανάλι για το Ολυμπιακός - Μονακό, Βαλένθια - Παναθηναϊκός στην Euroleague

Η κανονική διάρκεια της EuroLeague έφτασε στο τέλος της, μοιράζοντας μας αμείωτο θέαμα! Και όλο αυτό ήταν μόνο η αρχή. Τώρα, η πίεση ανεβαίνει, τα λάθη δεν συγχωρούνται και η δράση περνάει στην τελική της ευθεία. Ο δρόμος προς τη δόξα ξεκινά και μένει να δούμε ποιος θα αντέξει μέχρι το τέλος για να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 20:45 στην Κωνσταντινούπολη. Φενέρμπαχτσε και Ζαλγκίρις αναμετρούνται για το πρώτο παιχνίδι στη δική τους σειρά με το NovaSports 5 να μεταδίδει ζωντανά το κρίσιμο αυτό ματς.

Λίγο αργότερα (21:00) ο Πειραιάς και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αναμένεται να... πάρουν φωτιά για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την αποδεκατισμένη αλλά φορμαρισμένη Μονακό. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το NovaSports 4.

Η ημέρα κλείνει στην Ισπανία με το πρώτο τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:45. Η Βαλένθια, ούσα η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για το πρώτο παιχνίδι των play-off. (NovaSports Prime)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας