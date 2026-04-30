Στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Μονακό οι Αντετοκούνμπο, Μεντιλίμπαρ και Μποντιρόγκα

Μετά την επίσκεψή του στο Αλεξάνδρειο για την αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιώνιο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέβηκε στον Πειραιά για να παρακολουθήσει το δεύτερο ματς της σειράς της Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού κόντρα στην Μονακό.

Ο Greek Freak δεν έχει έρθει μόνος του, αλλά θα παρακολουθήσει τον αγώνα μαζί με ένα θρύλο του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος την τελευταία περίοδο συχνάζει στο ΣΕΦ σε κάθε μεγάλο αγώνα των Πειραιωτών.

Να υπενθυμίσουμε πως οι Μιλιγουόκι Μπάκς τελείωσαν νωρίς την σεζόν φέτος κι έτσι ο Έλληνας σούπερ σταρ ήρθε τις τελευταίες μέρες στην αγαπημένη του χώρα απολαμβάνοντας τις οικογενειακές στιγμές και τους μπασκετικούς αγώνες.

Φυσικά από το μεγάλο ντέρμπι δεν θα μπορούσε να λείπει ο προπονητής του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντλίμπαρ, ενώ παράλληλα παρών στο ΣΕΦ είναι και ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας, Ντέγιαν Μποτιρόγκα.

