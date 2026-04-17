Παναθηναϊκός AKTOR: Τα αποτελέσματα που τον βγάζουν 8ο και αντιμέτωπο με τον Ολυμπιακό στα playoffs

Ο Ολυμπιακός, έκανε το «αναμενόμενο» χθες να κερδίσει την Αρμάνι Μιλάνο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και «κλείδωσε» τη πρώτη θέση. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη καλείται σήμερα να κερδίσει την Αναντολού Εφές (17/4, 21:15, Novasports Prime), με τη «πιθανή συνάντηση» ανάμεσα τους να πλησιάζει, αν η ομάδα του Εργκίν Αταμάν τερματίσει 8η. Φυσικά τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στο Φάληρο αφού οι Πειραιώτες έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Σενάρια για «μάχη αιωνίων» στα playoffs

Με πιθανή νίκη του «τριφυλλιού» σήμερα, θα βρίσκεται 7ος στη βαθμολογία. Αν στον πρώτο αγώνα των play-in που θα διεξαχθεί στο Telekom Center, ηττηθεί, τότε θα χρειαστεί μία ακόμη «μεγάλη νίκη» εντός έδρας για να τερματίσει 8ος και να πέσει πάνω στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αν τερματίσει 8ος στη regular season και ηττηθεί στο πρώτο ματς play-in εκτός έδρας με τον 7ο , τότε θα έχει μία τελευταία ευκαιρία στο Μαρούσι απέναντι στον νικητή του 9-10.

Σε περίπτωση που τερματίσει 9ος θα παίξει στην έδρα του με τον 10ο και αν κερδίσει θα παίξει εκτός έδρας με τον νικητή του 7-8.

Στη χειρότερη που το «τριφύλλι» βγει 10ο θα πρέπει να κάνει το πιο δύσκολο. Να κερδίσει 2 εκτός έδρας παιχνίδια.

Ολοκληρωμένα τα σενάρια

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 7ος εάν:

Νικήσει την Αναντολού Εφές και νικήσει η Ζάλγκιρις την Παρί στο Κάουνας

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 8ος εάν:

Χάσει από την Αναντολού Εφές και χάσουν επίσης η Μονακό από τη Χάποελ εντός έδρας και η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν επίσης εντός έδρας.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 9ος εάν: