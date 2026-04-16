Βαθμολογία Euroleague: Πρώτος και επίσημα ο Ολυμπιάκος, πάει με... φόρα στα Playoffs

Ο Ολυμπιακός έκλεισε ιδανικά την κανονική περίοδο της Euroleague, επικρατώντας της Μιλάνο στο ΣΕΦ με 85-76 και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν έτσι στο 26-12, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και κλειδώνοντας το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε σε καλή βραδιά αρκετούς πρωταγωνιστές, με τον Βεζένκοφ να ξεχωρίζει επιθετικά, τον Μιλουτίνοφ να κυριαρχεί στα ριμπάουντ και τους Ντόρσεϊ και Χολ να δίνουν σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα.

Από τη Μιλάνο προσπάθησε κυρίως ο Σιλντς, χωρίς όμως να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στα play-in, περιμένοντας τον αντίπαλό τους με στόχο την πρόκριση στο Final Four

