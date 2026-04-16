EuroLeague: Πρώτος σε πρόστιμα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ακολουθούν Αταμάν και Μπαρτζώκας

Η κανονική διάρκεια της EuroLeague φτάνει στο τέλος της και έρευνα από το εξωτερικό κατέγραψε το συνολικά πρόστιμα που κλήθηκαν να πληρώσουν οι ομάδες, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα λόγω των παραβιάσεων του πειθαρχικού κώδικα της κλειστής λίγκας.

Πιο αναλυτικά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην πρώτη θέση των φυσικών προσώπων με τα περισσότερα πρόστιμα και κλήθηκε να πληρώσει συνολικά 50.000 ευρώ για τρία πειθαρχικά παραπτώματα.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο προπονητής των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός έκανε τις περισσότερες παραβιάσεις (τέσσερις στον αριθμό), όμως η EuroLeague τον τιμώρησε με λιγότερα χρήματα από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Συνολικά, κλήθηκε να αποπληρώσει 33 χιλιάδες ευρώ και τιμωρήθηκε επιπρόσθετα με αποκλεισμό για έναν αγώνα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πανηγυρίζει με τον Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR εναντίον της Μπάγερν. Eurokinissi

Στην τρίτη θέση, βρίσκεται ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» υπέπεσε σε δύο πειθαρχικά παραπτώματα και πλήρωσε συνολικά 9 χιλιάδες ευρώ σε πρόστιμα.

Η λίστα με τα πρόστιμα της EuroLeague σε φυσικά πρόσωπα

Δημήτρης Γιαννακόπουλος, 50 χιλιάδες ευρώ, 3 παραπτώματα Εργκίν Αταμάν, 33 χιλιάδες ευρώ και ένας αγώνας αποκλεισμού, 4 παραπτώματα Γιώργος Μπαρτζώκας, 9 χιλιάδες ευρώ, 2 παραπτώματα Ματίας Λεσόρ, 8 χιλιάδες ευρώ, 1 παράπτωμα Χοσεάν Κερεχέτα, 8 χιλιάδες ευρώ, 1 παράπτωμα

Τα πρόστιμα της EuroLeague στις ομάδες

Βαρύς ήταν ο πέλεκυς της διοίκησης της EuroLeague και στις ομάδες. Στην πρώτη και τη δεύτερη θέση εντοπίζονται οι σύλλογοι του Βελιγραδίου, Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν. Οι Σέρβοι φίλαθλοι είναι γνωστοί για το πάθος τους, όμως συχνά η κατάσταση ξεφεύγει και οι ομάδες τους τιμωρούνται.

Η Παρτιζάν έχει την αρνητική «πρωτιά», καταγράφοντας συνολικά 10 πειθαρχικά παραπτώματα. Τιμωρήθηκε συνολικά με πρόστιμα αξίας 213 χιλιάδων ευρώ, ενός αγώνα με μειωμένη χωρητικότητα (80% του γηπέδου), καθώς και ένα εκτός έδρας παιχνίδι χωρίς την παρουσία των φιλάθλων της.

Ακολουθεί ο Ερυθρός Αστέρας με 8 παραβιάσεις του πειθαρχικού κώδικα της EuroLeague. Κλήθηκε να αποπληρώσει το ποσό των 143 χιλιάδων ευρώ και αναγκάστηκε να δώσει τρεις αγώνες με μειωμένη χωρητικότητα (80%) στο γήπεδό του.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι ομάδες από τη Σερβία κλήθηκαν να καταβάλουν περισσότερες από 400 χιλιάδες ευρώ για παραβιάσεις του πειθαρχικού κώδικα της EuroLeague, κυρίως εξαιτίας της συμπεριφοράς των οπαδών τους.

Στην τέταρτη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται ο Παναθηναϊκός AKTOR με μόλις 1 παράπτωμα και πρόστιμο 22 χιλιάδες ευρώ, ενώ στην 6η θέση εντοπίζεται ο Ολυμπιακός με τρεις παραβιάσεις, που κόστισαν 18 χιλιάδες ευρώ.

Η λίστα με τα πρόστιμα της EuroLeague στις ομάδες