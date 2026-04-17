Euroleague: Ώρα και κανάλι για το κρίσιμο Παναθηναϊκός AKTOR - Εφές
O Παναθηναϊκός AKTOR θέλει νίκη για το καλύτερο δυνατό «πλασάρισμα» στην τελική κατάταξη της Euroleague.
Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο παρκέ απέναντι στην Αναντολού Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague, ψάχνοντας τη νίκη που θα του εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερη θέση στην τελική κατάταξη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Παρασκευής 17/04
- 20:00 Ζαλγκίρις - Παρί Novasports Start
- 20:30 Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports 5
- 21:00 Dubai BC - Βαλένθια Novasports Extra 3
- 21:15 Παναθηναϊκός - Εφές Novasports Prime
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Novasports 4