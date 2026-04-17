Παναθηναϊκός AKTOR - Εφές 97-62: Έδωσε το... σύνθημα για τα play in με πράσινο πάρτυ στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 97-62 της Ανατολού Εφές στο «Telekom Center Athens» για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» έφτασαν έτσι στο 22-16 και την 7η θέση, αφού η Παρί δεν του έκανε το χατίρι και ηττήθηκε στο Κάουνας από τη Ζαλγκίρις. Πλέον η είσοδος στα Play Offs θα κριθεί μέσω των play in, με πρώτο «εμπόδιο» τη Μονακό του Μάικ Τζέιμς.

Εξαιρετική εμφάνιση από τους Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ρεκόρ καριέρας για τον Έλληνα φόργουορντ οι 24 πόντοι. Ο Αμερικάνος, παρότι δεν προπονήθηκε την Πέμπτη (16/4) εξαιτίας ενός μυικού σπασμού στην πλάτη, έκανε τα πάντα για την ομάδα του και την «οδήγησε» στη νίκη. Καλύτερη φετινή εμφάνιση για το Γάλλο με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την άλλη, για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν οι Λόιντ και Χαζέρ. Ο Πάμπλο Λάσο στερήθηκε τις υπηρεσίες του Σέιν Λάρκιν. Ξεχωριστή στιγμή, αποθεώθηκε πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης ο μεγάλος άτυχος της Εφές και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Γιώργος Παπαγιάννης.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε «μουδιασμένος» την αναμέτρηση αλλά η είσοδος του Κώστα Σλούκα άλλαξε τελείως την εικόνα κυρίως επιθετικά. Φανταστικός επίσης, Κέντρικ Ναν, ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 8 πόντους, ενώ από πλευράς Εφές «ζημιά» έκανε ο Βενσάν Πουαριέ με τα ριμπάουντ του, έτσι οι Τούρκοι έμειναν κοντά στο σκορ 20-16.

Οι φιλοξενούμενοι δεν άφησαν τον Παναθηναϊκό να ξεφύγει καθόλη την διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου. Παίκτης - κλειδί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 6 συνεχόμενους πόντους, αναμεσά τους και ένα εκπληκτικό κάρφωμα που έβαλε «φωτιά» στο T- Center.

Το φοβερό κάρφωμα του Ρογκαβόπουλου

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν σαφώς πιο συγκεντρωμένοι έπαιξαν καλή άμυνα, «έκλεισαν» τους χώρους των αντιπάλων και πήραν μια καλή διαφορά στην ανάπαυλα (45-38).

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από τα αποδυτήρια με το πόδι «πατημένο» στο γκάζι και με 11-0 σερί άνοιξε γρήγορα τη διαφορά. Απίστευτο στατιστικό, η Εφές σκόραρε το πρώτο της καλάθι στο δεύτερο μέρος στο 6ο λεπτό (4:11). Με επιμέρους σκορ 26-5 οι «πράσινοι» προηγήθηκαν 71-43 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Η τέταρτη περίοδος ήταν διαδικαστική, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να φτάνει τους 24 πόντους και τον Φαρίντ να κάνει εξαιρετική εμφάνιση.

Τελικό σκορ 97-62!

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Σορτς 8 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 9 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 2 (8 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 2 (6 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 24 (3/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 6/6 βολές), Γκραντ (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ναν 18 (4/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λεσόρ 14 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φαρίντ 14 (6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Ερνανγκόμεθ 2 (4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Μήτογλου 2 (4 ριμπάουντ)



ΕΦΕΣ (Λάσο): Μπομπουά 8 (1/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Χαζέρ 13 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Λόιντ 15 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λι 2, Γουάιλερ-Μπαμπ 2 (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμιτς (4 ριμπάουντ), Ντέσερ, Πουαριέ 8 (8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σουάιντερ 2, Μουτάφ 10 (2), Γιλμάζ 1, Τζόουνς 4 (6 ριμπάουντ)