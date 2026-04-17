Euroleague: Η Ζάλγκιρις «έκοψε» τον δρόμο του Παναθηναϊκού για την 6η θέση

Η επικράτηση της Ζάλγκιρις απέναντι στην Παρί στο Κάουνας άλλαξε τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό στη μάχη της κατάταξης.

Οι «πράσινοι» περίμεναν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από το συγκεκριμένο παιχνίδι, ώστε να αποκτήσουν προβάδισμα για την 6η θέση της κατάταξης. Ωστόσο, η νίκη των Λιθουανών δεν τους άφησε περιθώρια.

Πλέον, ακόμη και με νίκη απέναντι στην Αναντολού Εφές, η καλύτερη δυνατή θέση για τον Παναθηναϊκό είναι η 7η.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στα playoffs μέσω της διαδικασίας των Play-In της Euroleague.

Παρόλα αυτά, η 7η θέση του εξασφαλίζει το πλεονέκτημα έδρας, γεγονός που του δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την παρουσία του στην επόμενη φάση.

Από την άλλη πλευρά, η Ζάλγκιρις με τη νίκη της εξασφάλισε απευθείας την παρουσία της στα φετινά playoffs, ολοκληρώνοντας ιδανικά την πορεία της στη regular season.