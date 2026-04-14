Euroleague: Με το ίδιο φορμάτ και την επόμενη σεζόν

Το διοικητικό συμβούλιο της Euroleague μετά την κρίσιμη συνέλευση αποφάσισε πως δεν θα προχωρήσει σε καμία αλλαγή αναφορικά με το φορμάτ της διοργάνωσης για την επόμενη χρονιά.

Αυτό σημαίνει πως παρόλο που υπήρξαν συζητήσεις για 22 με 24 ομάδες, αλλά και για πιθανό διαχωρισμό δύο περιφερειών, αποφασίστηκε πως και την σεζόν 2026-2027 οι ομάδες θα παραμείνουν 20 και οι αγωνιστικές 38 για κάθε σύλλογο.

Βέβαια μπορεί ο αριθμός των ομάδων να αποφασίστηκε, όμως παραμένει ανοιχτό το ποιες θα είναι αυτές οι ομάδες, καθώς Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης ακόμα δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους, ομάδες όπως η Χάποελ Τελ Αβίβ διεκδικούν ένα δεκαετές συμβόλαιο στη λίγκα, ενώ η Βιλερμπάν βρίσκεται σε... σταυροδρόμι. Αναμένονται και άλλες συνελεύσεις της Euroleague στις οποίες θα ξεκαθαρίσει και αυτό το τοπίο.