Ολυμπιακός: Ο Κώστας Παπανικολάου «σπάει» τα κοντέρ - Μοναδικό ρεκόρ για τον αρχηγό

Ιστορικής σημασίας είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με τον Άρη για την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL λόγω του Κώστα Παπανικολάου.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών με τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση έφτασε τις 800 εμφανίσεις με την «ερυθρόλευκη» φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις κάτι που δεν έχει καταφέρει κανείς άλλος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου μέχρι και σήμερα.

Ο Κώστας Παπανικολάου που πέρα από αρχηγός του Ολυμπιακού έχει την τιμή να αποτελεί και τον «κάπτεν» της Εθνικής Ομάδας Ανδρών τα τελευταία χρόνια μετακόμισε από τον Άρη στο ΣΕΦ το Σεπτέμβριο του 2009 έναντι 1.000.000 ευρώ και αποδείχθηκε η μεγαλύτερη και πιο σωστή επένδυση της εποχής Αγγελόπουλων σε νέο παίκτη.

Το πρώτο του πέρασμα στο Λιμάνι ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2013 όταν και πήρε μεταγραφή για την Μπαρτσελόνα έχοντας κατακτήσει δύο φορές τη Euroleague το 2012 όντας ο MVP του τελικού της Πόλης και το 2013 στο Λονδίνο, ένα Πρωτάθλημα (2012) και ένα Κύπελλο Ελλάδας (2011).

Μετά τους «μπλαουγκράνα» αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς και των Ντένβερ Νάγκετς τη σεζόν 2014/15 μέχρι και τα μέσα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, όπου άφησε τις ΗΠΑ για να επιστρέψει στον Ολυμπιακό αρνούμενος προτάσεις από τον Ερυθρό Αστέρα, την Μπαρτσελόνα και τον Παναθηναϊκό.

Στη δεύτερη θητεία του μέχρι και σήμερα ο Παπανικολάου με τους Πειραιώτες έχει κατακτήσει τέσσερα ακόμα Πρωταθλήματα (2016, 2022, 2023, 2025) και τρία ακόμα Κύπελλα (2022, 2023, 2024), ενώ στην προσωπική του και φυσικά ομαδική τροπαιοθήκη προστέθηκαν τέσσερα Σούπερ Καπ (2022, 2023, 2024, 2025).

Επίσης κατέγραψε πέντε συμμετοχές σε Final-4 (2017, 2022, 2023, 2024, 2025) και από το καλοκαίρι του 2022 όταν και αποσύρθηκε ο Γιώργος Πρίντεζης χρίστηκε από τη διοίκηση, το προπονητικό σταφ και τους συμπαίκτες του αρχηγός του Ολυμπιακού.

