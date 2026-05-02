Χαμός με τις μεταπωλήσεις εισιτηρίων της Ευρωλίγκας - Έως και 15.000 ευρώ για το διήμερο

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR και ο Ολυμπιακός βρίσκονται ένα βήμα πριν την πρόκρισή τους στο Final Four της Ευρωλίγκας στο OAKA και οι οπαδοί βρίσκουν αφορμή να μεταπωλούν τα εισιτήρια σε ποσά που αγγίζουν τα 15.000 ευρώ.

Τα εισιτήρια που προσέφερε η επίσημη σελίδα της Ευρωλίγκας εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, με τις τιμές να κυμαίνονται από 399 ευρώ, που είναι το απλό εισiτήριο, μέχρι και 13.000 ευρώ που συμπεριλαμβάνεται η «premium» εμπειρία με ένα συλλογικό πρόγραμμα και διαμονή.

Η Ευρωλίγκα και οι ομάδες έχουν παραπονεθεί για την παράνομη μεταπώληση των εισιτηρίων, αλλά πρόκειται για ένα φαινόμενο που δύσκολα θα σταματήσει, ειδικά αφού αν κάποιος έδωσε 1.000 ευρώ και το μεταπωλήσει παράνομα 20.000 ευρώ, τότε το κέρδος που βγάζει είναι τρομακτικό.